La Luiss celebra Grazia Deledda 100 anni dopo il premio Nobel

Roma, 13 nov. (askanews) - A cento anni dalla vittoria del Premio Nobel per la Letteratura, la Luiss celebra con un convegno a Roma Grazia Deledda, una delle voci più importanti della letteratura italiana, prima e unica donna del Paese ad aver ricevuto questo riconoscimento. Un incontro presso il Campus dell'ateneo di viale Romania che ha messo in luce la straordinaria attualità dell'opera della scrittrice sarda, strumento di libertà e riscatto per un'autodidatta capace di emanciparsi dai rigidi schemi della società patriarcale del suo tempo.

"Credo che la costante del suo carattere - ha detto Alessandra Todde, presidente Regione Sardegna - sia stata la determinazione, il fatto di rivendicare la possibilità che da un posto remoto come Nuoro potesse partire una giovane donna che voleva fare una letteratura profondamente sarda che però diventasse universale, quindi credo che sia non solo un messaggio per le giovani donne che devono trovare il loro percorso, ma anche un messaggio a chi viene da zone remote, da zone che hanno disequilibri e che non si sentono di avere le pari opportunità rispetto ad altri contesti. Credo che sia veramente un tipo di messaggio che dobbiamo riscoprire, di cui dobbiamo continuare a parlare".

Al centro della produzione letteraria di Deledda ci sono soprattutto figure femminili forti e complesse, donne capaci di affrontare le difficoltà, sfidare i pregiudizi e conquistare la propria autonomia.

"È un tributo dovuto - ha evidenziato Anonio Marras, direttore creativo e artistico Antonio Marras Srl - ad una donna che ha segnato un'epoca, ad una donna che ha guardato a distanza la sua terra, le sue persone, che ha potuto raccontare veramente la nostra storia in maniera chiara, lucida, quasi chirurgica e questa è la cosa straordinaria di una donna che, a parte la sua grande intelligenza e fermezza, era una donna appassionata di moda".

Un invito a coltivare passioni e interessi trasversali fondamentali, oggi più che mai, per sviluppare un pensiero critico.

Quella che Grazia Deletta ci ha lasciato, ha sottolineato il direttore generale Luiss Rita Carisano, è "un'eredità importante. È un qualcosa che va molto al di là di un evento storico, pensare che una donna nata alla fine dell'Ottocento abbia potuto affrancarsi da una situazione, da una condizione femminile, in cui certamente la cultura non faceva parte di questa condizione e invece ci ha dimostrato che, senza pregiudizi e senza costrizioni culturali, si può veramente andare molto avanti".

Segno che l'esempio e l'opera di questa grande protagonista della cultura italiana continuano a parlare al presente e alle generazioni future.