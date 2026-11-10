La Louisiana, un mosaico di influenze e Stato ideale per un road trip

Milano, 10 nov. (askanews) - La Louisiana non è un'unica identità, ma un mosaico di influenze che hanno attraversato il Golfo del Messico e le rotte dell'Atlantico. Francese, spagnola, afroamericana, caraibica, irlandese, tedesca e italiana: le culture che hanno plasmato lo Stato si riconoscono nella musica, nella cucina e nel modo di vivere delle sue comunità.

"La Louisiana è uno Stato molto diversificato. Siamo influenzati dalle culture francese, spagnola, nativa americana, africana e caraibica, ma anche dagli irlandesi, dai tedeschi e dagli italiani, in particolare dai siciliani, arrivati in Louisiana attraverso il porto di New Orleans molti, molti, molti anni fa", racconta Veronica Mosgrove, direttrice dei media internazionali di Louisiana Office of Tourism.

Il legame con l'Italia è uno dei fili con cui la Louisiana racconta se stessa all'estero. Non soltanto per le radici migratorie, ma per un'affinità di fondo: il valore dato al cibo, alla musica, alla storia e alla convivialità.

"Condividiamo con la cultura italiana l'amore per il cibo, per la musica, per la cultura e per la storia. Amiamo venire nel vostro Paese perché avete tutte queste cose, e apprezziamo ciò che offrite", spiega Mosgrove.

Questa affinità si riflette anche nella geografia dello Stato. New Orleans, culla del jazz, convive con Baton Rouge e il suo clima blues, mentre Lafayette e la Louisiana sudoccidentale sono il cuore del cajun, dello zydeco e del swamp pop. Più a nord, il paesaggio cambia: meno paludi e più colline, boschi e atmosfere rurali.

"Dalla parte meridionale dello Stato, è uno Stato ideale per un road trip. Potete iniziare a New Orleans e guidare fino a Baton Rouge, la capitale. È facile uscire dai percorsi più battuti e entrare in comunità più piccole, mangiare nei ristoranti locali e vedere tutto ciò che hanno da offrire", aggiunge Mosgrove.

La Louisiana è anche uno Stato di grandi feste e festività: oltre quattrocento manifestazioni annuali dedicate a crawfish, ostriche, jambalaya, jazz, alligatori, riso e cotone. Il Mardi Gras resta l'evento più celebre. Per il 2027 cadrà il 9 febbraio, con una stagione di carnevale particolarmente breve, che inizia il 6 gennaio e termina il giorno prima delle Ceneri.

Intervista di Cristina Giuliano

Montaggio di Linda Verzani

Immagini: Askanews, Louisiana Office of Tourism, archivio