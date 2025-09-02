ULTIME NOTIZIE 02 SETTEMBRE 2025

La logistica sostenibile parla italiano con i droni cargo in Uk

Milano, 2 set. (askanews) - Carichi medi di 70 chili sospesi in volo a oltre 100 metri sopra il livello del mare. Operazioni che durano pochi minuti, contro le ore delle gru tradizionali.

La logistica sostenibile parla italiano con i droni cargo dell'azienda Flyingbasket che spostano 38 tonnellate

da navi a turbine nei mari del Regno Unito: i droni FB3 sono capaci di trasportare fino a 100 kg in operazioni che durano pochi minuti e possono effettuare fino a 30 missioni al giorno e con un record di 40 consegne in una sola giornata.

Un'alternativa più sicura, veloce, ecologica ed economica rispetto ai metodi convenzionali. La missione verso turbine situate fino a 75 miglia (121 km) dalla costa, rappresenta il più grande programma di consegne con droni mai realizzato nel settore eolico offshore.

Il programma è frutto della collaborazione fra Skylift UAV, operatore di droni con sede nel Regno Unito, e l'azienda italiana FlyingBasket (fra le maggiori a livello europeo nello sviluppo di droni cargo heavy-lift) con Orsted, leader mondiale dell'eolico offshore.

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi