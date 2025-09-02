La logistica sostenibile parla italiano con i droni cargo in Uk

Milano, 2 set. (askanews) - Carichi medi di 70 chili sospesi in volo a oltre 100 metri sopra il livello del mare. Operazioni che durano pochi minuti, contro le ore delle gru tradizionali.

La logistica sostenibile parla italiano con i droni cargo dell'azienda Flyingbasket che spostano 38 tonnellate

da navi a turbine nei mari del Regno Unito: i droni FB3 sono capaci di trasportare fino a 100 kg in operazioni che durano pochi minuti e possono effettuare fino a 30 missioni al giorno e con un record di 40 consegne in una sola giornata.

Un'alternativa più sicura, veloce, ecologica ed economica rispetto ai metodi convenzionali. La missione verso turbine situate fino a 75 miglia (121 km) dalla costa, rappresenta il più grande programma di consegne con droni mai realizzato nel settore eolico offshore.

Il programma è frutto della collaborazione fra Skylift UAV, operatore di droni con sede nel Regno Unito, e l'azienda italiana FlyingBasket (fra le maggiori a livello europeo nello sviluppo di droni cargo heavy-lift) con Orsted, leader mondiale dell'eolico offshore.