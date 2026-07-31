ULTIME NOTIZIE 31 LUGLIO 2026

La Life Support di Emergency salva 28 migranti, sbarcheranno a Ortona

Roma, 31 lug. (askanews) - La Life Support di Emergency ha salvato 28 persone in difficoltà in acque internazionali nella zona Sar (Search and Rescue) maltese. Tra loro anche quattro minori non accompagnati. La nave di ricerca e soccorso dell'organizzazione umanitaria ha poi avvisato le autorità competenti che gli hanno assegnato il Porto sicuro (Place of Safety) di Ortona, Abruzzo, dove è previsto l'arrivo il 3 agosto.

"Abbiamo trovato un gommone semi-sgonfio, sovraffollato, con persone che chiedevano aiuto e senza giubbotto salvagente", ha raccontato Jonathan Nanì La Terra, capomissione della Life Support: "Queste persone erano stremate perché da due giorni in mare".

La Life Support opera nel Mediterraneo centrale, da dicembre 2022 ha salvato oltre 3.500 persone in mare fa sapere Emergency.

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