La Groenlandia apre un nuovo aeroporto nella città degli iceberg

Ilulissat (Groenlandia), 9 nov. (askanews) - La Groenlandia apre un nuovo aeroporto internazionale a Ilulissat, la città degli Iceberg, porta d'accesso alla Groenlandia settentrionale e allo spettacolare fiordo ghiacciato, patrimonio mondiale dell'Unesco. La città era finora servita da una pista troppo corta per la maggior parte dei voli internazionali diretti. Una data storica per l'intero Paese, che si apre così al mondo creando un ponte diretto con Copenaghen e non solo.

Centosessantanove passeggeri sono saliti a bordo del volo inaugurale A330neo "Tuukkaq", il primo della nuova rotta, inaugurata all'Aeroporto di Copenaghen con il taglio del nastro da parte delle maggiori autorità danesi e groenlandesi (Iddimanngiiu Jensen Bianco, Ministro groenlandese delle Infrastrutture, Peter Hummelgaard, ministro delle Finanze danese, Christian Poulsen, ceo di Aeroporti di Copenaghen, Jacob Nitter Sorensen, Ceo di Air Greenland).

"E' una grande opportunità per lo sviluppo groenlandese - racconta il primo pilota Ran Piontek -. Ilulissat è un villaggio di appena 4mila persone e 4mila cani da slitta. La verginità del territorio verrà forse un po' rovinata, ma è il tempo in cui viviamo e i cambiamenti sono necessari. I turisti avranno ora l'opportunità di visitare un luogo meraviglioso e straordinario".

"Sono nato a Ilulissat ed è per me una emozione particolare e un onore poter effettuare il primo volo. È un grande giorno per tutta la Groenlandia", gli fa eco il primo ufficiale Mikael Jakobsen.

Una cerimonia di inaugurazione si è tenuta anche all'aeroporto di Ilulissat, alla presenza del premier groenlandese Jens-Frederik Nielsen e del ministro delle Finanze danese, Peter Hummelgaard. "Sono molto felice e orgoglioso di questo evento per noi storico, ma la strada per arrivare a questo momento è stata lunga. L'apertura del nuovo aeroporto segna un nuovo inizio, o meglio il futuro per questa regione del nostro Paese. E' uno dei più grandi investimenti nella storia del Paese", spiega ad askanews il primo ministro della Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen.

Un passo verso una maggiore indipendenza dalla Danimarca? "Non ci siamo ancora. Stiamo lavorando per gettare le basi che ci consentano di prenderci cura di noi stessi in modo più autonomo - sottolinea il premier - abbiamo bisogno di un'economia stabile. Abbiamo ancora molto da fare, ma soprattutto dobbiamo costruire solide fondamenta economiche. E questo è uno dei passi da compiere. Con un nuovo aeroporto, avremo più turismo e questo rappresenta un enorme potenziale per noi".

L'aeroporto di Ilulissat è uno dei tre aeroporti groenlandesi, insieme a Nuuk (inaugurato nel 2024), la capitale, e a Qaqortoq (inaugurato nel 2025 ), nel sud. Una grossa opportunità per incentivare il turismo e i viaggi d'affari dalla Danimarca e non solo. Un nuovo polo per lo sviluppo, economico, commerciale e turistico.

La nuova pista di Ilulissat è lunga 2200 metri e larga 45 metri, e può accogliere velivoli di grandi dimensioni tali da consentire collegamenti internazionali diretti. Il terminal passeggeri si estende su una superficie di circa 5mila metri quadrati distribuiti su tre piani.

Una data storica anche per il Sindaco di Ilulissat, Lars Erik Gabrielsen: "E' un grande giorno. Avere oggi un nuovo aeroporto, in una delle città più grandi della regione, è un'opportunità davvero straordinaria".

La rotta Copenaghen-Ilulissat parte da novembre con un volo settimanale, e sarà pienamente operativa dall'estate 2027 con sei voli a settimana. Con l'aumento di nuovi collegamenti e l'arrivo di un numero sempre maggiore di visitatori, il turismo svolge un ruolo importante e rafforza nuove opportunità commerciali per lo sviluppo dell'intero paese. Si apre una pagina storica per la Groenlandia, sempre più aperta e connessa al mondo.

"L'emozione? Non so descriverla - racconta Kirsten Berthelsen, una delle passeggere - è fantastico essere qui e

viaggiare nel primo volo da Copenaghen a Ilulissat. Una città prettamente di turismo marittimo; con questa rotta si aprono ora nuove opportunità per far arrivare turisti dal resto del mondo".

Servizio di Serena Sartini

Riprese e montaggio di Carla Brandolini