"La Grazia" di Sorrentino arriva il 15 gennaio, svelato il trailer

Roma, 6 nov. (askanews) - Svelato il trailer del nuovo film scritto e diretto dal premio Oscar Paolo Sorrentino, "La Grazia", con Toni Servillo e Anna Ferzetti, che sarà distribuito in Italia il 15 gennaio 2026.

Dopo l'anteprima mondiale alla 82esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, dove ha ricevuto critiche entusiastiche dalla stampa italiana e internazionale, e dove Toni Servillo ha vinto la Coppa Volpi per la Migliore Interpretazione Maschile, il film ha continuato il suo percorso nei festival mondiali, tra cui il Telluride Film Festival, il New York Film Festival, il BFI London Film Festival, il Busan International Film Festival, il Chicago International Film Festival (Premiato per la Miglior Sceneggiatura) e l'AFI Los Angeles Film Festival.

"La Grazia" racconta di Mariano De Santis, presidente della Repubblica. Nessun riferimento a presidenti esistenti, frutto completamente della fantasia dell'autore. Vedovo e cattolico, ha una figlia, Dorotea, giurista come lui. Alla fine del suo mandato, tra giornate noiose, spuntano gli ultimi compiti: decidere su due delicate richieste di grazia. Veri e propri dilemmi morali, che si intersecano, in maniera apparentemente inestricabile, con la sua vita privata. Mosso dal dubbio, dovrà decidere.

Nel cast anche Orlando Cinque, Massimo Venturiello, Milvia Marigliano, Giuseppe Gaiani, Giovanna Guida, Alessia Giuliani, Roberto Zibetti, Vasco Mirandola, Linda Messerklinger, Rufin Doh Zeyenouin.