La grande marcia danzante di On Dance giudata da Roberto Bolle

Milano, 14 set. (askanews) - Sono partiti in più di 2000, ma hanno coinvolto centinaia di persone sul tragitto superando ogni previsione: è diventata così un corteo colorato e sorridente la Grande Marcia di OnDance, l'evento di chiusura della nona edizione della grande festa della danza fondata da Roberto Bolle.

"Volevo un evento che parlasse a tutti, che racchiudesse tutti i generi di danza, unire gli opposti, una sintesi nella passione della danza, ognuno colorato, ognuno a modo suo" Le immagino sono spettacolari e rispecchiano perfettamente il successo di un evento che ha regalato alla città serate danzanti che hanno trasformato piazza del Duomo in una grande pista da ballo e poi lezioni gratuite di ogni genere di danza e un grande evento anche a Torino che quest'anno ha ospitato il Ballo in Bianco trasmesso anche in tv, su Rai1. L'evento, organizzato dalla Fondazione Roberto Bolle, è uno dei progetti più amati dal pubblico che ben rappresenta la mission della Fondazione e dell'Artista: portare la danza appannaggio di tutti, nelle scuole, nei teatri, nelle piazze.