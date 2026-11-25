Roma, 25 nov. (askanews) - Coniugare la tutela dell'ambiente con lo sviluppo economico e la competitività delle imprese, superando gli approcci ideologici e le narrazioni estremizzanti. È questo il filo conduttore di "Sostenibili sì, ma con pragmatismo. La giusta sostenibilità tra innovazione, crescita e responsabilità ambientale", il saggio firmato dall'onorevole Francesco Battistoni, presentato alla Camera dei deputati: "Stiamo vivendo ormai da un po' di tempo una diatriba tra negazionismo e ideologia. Questo non porta alcun risultato, anche perché la transizione non funzionerà finché non verrà accompagnata spiegandone le ragioni, ma soprattutto con un cambio di mentalità. Per me questo significa pragmatismo: non dobbiamo puntare al rinvio, ma darci obiettivi definiti, tempi certi e risorse adeguate".

Durante l'incontro, è stata riservata particolare attenzione al rapporto tra transizione ecologica e mondo produttivo. Il libro affronta le opportunità offerte dalla green economy, senza dimenticare le difficoltà che vivono i settori industriali tradizionali, le filiere produttive e i territori esposti ai cambiamenti tecnologici. Il libro affronta anche l'importante tematica della sicurezza energetica e della neutralità tecnologica.

"È una lettura della realtà. L'ho scritto anche nella prefazione: parlare di sostenibilità sembra ormai un verbo da declinare in ogni frase, quasi che se un testo di quattro righe non contiene quel termine non funzioni. In realtà significa essere realisti, usare intelligenza ed essere pragmatici, rendendosi conto di ciò che si può fare compatibilmente con la realtà che viviamo" ha aggiunto Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

A portare il contributo della visione europea è stato il vicepremier Antonio Tajani, che ha ribadito la linea del pragmatismo anche sul fronte delle politiche comunitarie, sottolineando che la sfida della transizione ecologica debba procedere di pari passo con quella sociale ed economica, difendendo il tessuto manifatturiero e agricolo.

"Nel libro di Battistoni emerge anche questo aspetto delle comunità che vogliono guardare alla transizione ecologica. Si tratta quindi di una politica ambientale con una visione senza dogmi, ma con un unico punto fermo: la centralità della persona" ha concluso Antonio Tajani, Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Il libro invita a considerare la sostenibilità come una nuova prospettiva di sviluppo, mettendo al centro anche il ruolo dei cittadini con un focus sull'educazione ambientale e sulla necessità di rendere accessibili i comportamenti sostenibili, evitando che la tutela dell'ambiente diventi un privilegio riservato a chi dispone di maggiori risorse economiche.