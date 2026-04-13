La Germania taglia per due mesi le accise su benzina e diesel

Berlino, 13 apr. (askanews) - Di fronte al nuovo shock energetico provocato dalla guerra con l'Iran, il cancelliere tedesco Friedrich Merz annuncia un taglio temporaneo delle accise su benzina e diesel. La riduzione sarà di circa 17 centesimi al litro per due mesi e, nelle intenzioni del governo, dovrà alleggerire i costi per famiglie, lavoratori e imprese colpiti dal rincaro dei carburanti.

"Ridurrermo la tassa sull'energia, cioè l'accisa su diesel e benzina, di circa 0,17 euro al litro per due mesi. In questo modo miglioreremo molto rapidamente la situazione per gli automobilisti e per le imprese nel Paese, e soprattutto per chi è spesso in viaggio in auto per ragioni di lavoro. Vale per le lavoratrici e i lavoratori, ma anche per le imprese. L'accisa sui carburanti riguarda tutti".