La gendarmeria mette in sicurezza il lago di Ginevra in vista G7 Evian

Evian-les-Bains (Francia), 9 giu. (askanews) - Un centinaio di gendarmi provenienti da tutto il territorio francese si prepara a mettere in sicurezza l'area del Lago di Ginevra, nei pressi di Evian-les-Bains in vista del vertice del G7 (15-17 giugno). Tra loro, un equipaggio a bordo di una motovedetta modello Le Rafale, inviata appositamente dalla Brigata nautica di Le Grau-du-Roi, effettua un'esercitazione in acqua, come si vede nelle immagini.

Il maresciallo capo Danilo Molina, comandante della brigata nautica di Evian-les-Bains: "Si tratta davvero di un dispositivo fuori dal comune, dato che copriremo l'intero periodo del G7 24 ore su 24; per noi questo significa che oltre 90 piloti saranno mobilitati per tutta la durata del vertice, 24 ore su 24".

L'obiettivo è quello di "prevenire intrusioni da parte di forze armate", spiega il colonnello Igau, comandante delle forze di gendarmeria sul lago: "La zona regolamentata si estende per 5 km in larghezza su entrambi i lati di Evian e fino al confine in profondità, il che rappresenta circa 7 km, 50 chilometri quadrati. Questa superficie è stata dimensionata per contrastare effettivamente le intrusioni di forze armate nel dispositivo e per darci tempo sufficiente per poter intervenire su tali intrusioni. Si concentra fino al porto di Evian per far fronte, come ultima risorsa, a minacce di altissima intensità, del tipo aggressione quasi militare; quindi questo dispositivo è davvero pensato per proteggere il sito".

Un decreto prefettizio regola, su una zona marittima di 50 chilometri quadrati, la circolazione sul lago. In totale, 18 imbarcazioni, provenienti da tutte le coste francesi, sono state mobilitate per sorvegliare la zona. Questo dispositivo di sorveglianza nautica straordinario entra in funzione e coprirà l'intero periodo del G7, 24 ore su 24.