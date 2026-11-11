La Francia si allena prima del match con l'Italia, assente Mbappé

Clairefontaine, 11 nov. (askanews) - La nazionale francese si sta allenando a Clairefontaine, senza Kylian Mbappé, assente per cure, ed Eli Junior Kroupi, il cui rientro dall'Inghilterra è previsto, alla vigilia della partita di Nations League contro l'Italia. Il capitano della nazionale francese si è sottoposto a cure alla vigilia della partita contro gli azzurri di Mancini a Milano, come annunciato dallo staff tecnico della nazionale francese. Lo staff non ha fornito ulteriori spiegazioni sulle condizioni fisiche della sua stella. L'attaccante del Real Madrid torna in nazionale dopo aver saltato le ultime tre partite per infortunio. Dopo tre vittorie e un pareggio in quattro partite, i Bleus di Zinédine Zidane sono in testa al Gruppo 1 della Nations League e si trovano in un'ottima posizione per qualificarsi ai quarti di finale, prima delle ultime due partite della fase a gironi contro l'Italia giovedì a Milano e contro la Turchia domenica a Bordeaux.