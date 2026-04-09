La frana in Molise si è fermata, le immagini del sorvolo del fronte

Termoli, 9 apr. (askanews) - La frana in Molise che nei giorni scorsi ha "spezzato in due la dorsale adriatica" a Petacciato alle porte di Termoli si è fermata e ora si cerca di riaprire al più presto ma in sicurezza la viabilità. Proseguono, inoltre, i monitoraggi strumentali e visivi del fronte della frana come si vede dalle immagini dei Vigili del Fuoco girate durante un sorvolo di ricognizione con il capo Dipartimento Protezione civile Fabio Ciciliano.

I punti più critici la frana di Petacciato e il ponte crollato lungo la Strada Statale 16 a Montenero di Bisaccia.

Il governo nel Consiglio dei ministri affronta l'emergenza connessa alla frana che ha interessato il Molise, con l'adozione di un provvedimento che consente un primo iniziale stanziamento di risorse finalizzato al ripristino della rete ferroviaria, dell'Autostrada A14 e della Strada Statale 16.

Da venerdì 10 aprile, alle ore 6 di mattina, sarà progressivamente riattivata la circolazione ferroviaria sulla linea Adriatica, lungo la tratta Pescara-Foggia, con una riduzione cautelativa della velocità.