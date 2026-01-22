La forza positiva di Mika in "Hyperlove": 'Vado in controsenso'

Milano, 22 gen. (askanews) - Coinvolgente, allegro e vibrante, Mika torna a fare musica con una grande potenza emotiva che si sprigiona in "Hyperlove" il nuovo album guidato da un forte senso di libertà creativa.

"Era così chiaro che volevo mettermi un po' alla ricerca della luce, dei colori, della luce, di questa sensazione di euforia, di elettricità, di dire ok, lascia stare, posso dimenticare totalmente i pregiudizi commerciali, i formati commerciali, quello che funziona, non funziona. Who cares? Facciamo e faccio qualcosa di estremo, come se fosse un romanzo, dove mi chiedo sinceramente una domanda. Sei felice?"

Mika si rimette al pianoforte che diventa bussola creativa e inaugura una nuova, audace fase artistica.

"Dunque mi sono messo al servizio di quello. Cominciando in tutta semplicità, al piano forte, scrivendo, cercando di toccare quella libertà, quella luce, quella sensazione di creare qualcosa soltanto per i piaceri di farlo. E mi ha portato su un viaggio abbastanza psichedelico, trascendentale, provo a domandarmi cos'è l'anima, cos'è l'amore, cos'è la vita e come voglio navigare questa vita nei prossimi anni".

Un lavoro nato nel segno della positività anche in un momento particolarmente teso a livello politico internazionale, ma che lo porta a rifiutare ogni forma di chiusura e protezione.

"C'è meno connessione oggi che prima e non capisco perché. Dunque, in quello che faccio nel mio piccolo, rispondendo a quello, vado in controsenso, in una maniera, anche per preservare il mio spirito, per non cadere in quella trappola di quella versione del mondo, del mondo diviso, del mondo a pezzi.

Questo mi sembra una cosa logica, riconosco che sono molto fortunato di poter lavorare in un mestiere dove posso metabolizzare anche le mie paure sulla mia vita, però anche le mie paure soprattutto rispetto al mondo intorno a me".

L'uscita del singolo "Immortal Love" e dell'album "Hyperlove" fanno da preludio al suo Spinning Out Tour, che lo porterà nelle principali città europee, con due appuntamenti in Italia a Bologna e di Torino e in Nord America. Con oltre 20 milioni di album venduti in tutto il mondo e dischi certificati Platino e Oro in 32 Paesi, Mika è uno degli artisti più originali del pop di qualità, sempre capace di innovare ma rimanendo autentico.

"Oggi soprattutto in un mondo di migliaia di artisti. Oggi è difficile mantenere una carriera sul lungo, però devi avere il coraggio anche di farlo e non sono le scelte ovvie che ti portano verso una carriera lunga. Il mondo è cambiato tanto".

