ULTIME NOTIZIE 30 MARZO 2026

"La forza di un sorriso", mostra al Campus Bio-Medico con Fujifilm

Roma, 30 mar. (askanews) - L'arte come strumento per celebrare medici, infermieri, operatori sanitari e personale amministrativo, testimoni di cura e umanità. È questo l'obiettivo della mostra fotografica "La forza di un sorriso", ospitata negli spazi della Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico e nata dalla collaborazione con Fujifilm Healthcare Italia. L'esposizione è un viaggio tra i volti dei professionisti del Policlinico universitario di Trigoria, un omaggio alla loro professionalità e alla loro umanità.

"Per noi di Fujifilm Healthcare Italia - ha detto il Managing Director Davide Campari - questa iniziativa ha un valore speciale: quello di accendere i riflettori sugli sguardi e sui gesti di donne e uomini il cui lavoro quotidiano rimane troppo spesso lontano dai riflettori. Questa mostra rappresenta molto bene quella che è la nostra identità, un'identità che unisce il mondo della fotografia con il mondo dell'immagine clinica. Quest'anno infatti festeggiamo i 90 anni dalla nascita della prima pellicola radiografica Fujifilm, una nascita che ha segnato l'inizio di un percorso tecnologico che si è sviluppato decennio dopo decennio".

Gli scatti del fotografo Max Angeloni, autore delle immagini, riescono a catturare con naturalezza e spontaneità i professionisti del policlinico intenti, con il sorriso sul volto, a svolgere la loro attività di cura e assistenza a favore dei malati e dei più fragili.

"Siamo consapevoli che il sorriso, la comunicazione empatica, la vicinanza al paziente - ha aggiunto Paolo Sormani, amministratore delegato di Policlinico Campus Bio-Medico - sono elementi essenziali di quel percorso di vicinanza a tutte le persone che si rivolgono al nostro policlinico. Da oltre 30 anni ci impegniamo e promuoviamo la cosiddetta umanizzazione delle cure. La persona è sempre al centro della nostra attenzione".

La collaborazione tra il Policlinico Campus Bio-Medico e Fujifilm Healthcare nasce nel 2018 con la fornitura di attrezzature mediche, nel 2023 è stata rinnovata e ampliata, rafforzando ulteriormente l'impegno comune nel favorire la salute delle persone attraverso tecnologie all'avanguardia.

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