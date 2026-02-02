ULTIME NOTIZIE 02 FEBBRAIO 2026

La Fontana di Trevi da oggi a pagamento per i turisti

Roma, 2 feb. (askanews) - Una misura che fa discutere, da oggi per visitare la Fontana di Trevi è necessario acquistare un biglietto da due euro. I turisti per ammirare da vicino il capolavoro barocco dovranno versare un piccolo obolo voluto dal Campidoglio per raccogliere fondi e affrontare il problema del sovraffollamento. Il ticket, acquistabile online o sul posto, dà diritto a scendere gli scalini per percorrere il camminamento che costeggia il catino del Fontanone e, naturalmente, lanciare la tradizionale monetina. In poche ore sono già stati venduti oltre 3mila biglietti.

Tra i numerosi turisti che affollano Roma la misura non ha trovato grandi obiezioni. "Penso che due euro non siano molto e ne valga davvero la pena", afferma un turista belga. Sono una piccola cifra e sono felice di pagare se permette di mantenere questo luogo piacevole e bello."

"Non credo che due euro siano così tanti per la maggior parte delle persone. Dai, dimmi che non vale due euro. Vale migliaia, se non milioni, è bellissimo", afferma un turista polacca.

Il ticket sarà richiesto dal lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 22.00, e nel weekend dalle 9.00 alle 22.00. I residenti della Capitale invece potranno continuare ad accedere gratuitamente al sito. Ma c'è chi storce il naso, come una turista argentina:"Sapevo che avrei dovuto pagare, ma credo che l'ingresso qui dovrebbe essere gratuito"

