La folle gara di rotolamento del formaggio nel Regno Unito

Gloucester, 26 mag. (askanews) - E' una delle gare più pazze e folcloristiche e ogni anno richiama amanti del brivido da tutto il mondo a Cooper's Hill, vicino alla città inglese di Gloucester, per partecipare all'annuale gara di rotolamento del formaggio. Per il Regno Unito si tratta di una tradizione che si ritiene risalga a secoli fa. I concorrenti si lanciano giù per la ripida collina all'inseguimento di una forma di Double Gloucester, e il primo ad arrivare in fondo si aggiudica il formaggio. "È un po' come uno scivolo acquatico, ma pieno di sassi", dice un partecipante dopo essere arrivato in fondo.