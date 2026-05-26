ULTIME NOTIZIE 26 MAGGIO 2026

La folle gara di rotolamento del formaggio nel Regno Unito

Gloucester, 26 mag. (askanews) - E' una delle gare più pazze e folcloristiche e ogni anno richiama amanti del brivido da tutto il mondo a Cooper's Hill, vicino alla città inglese di Gloucester, per partecipare all'annuale gara di rotolamento del formaggio. Per il Regno Unito si tratta di una tradizione che si ritiene risalga a secoli fa. I concorrenti si lanciano giù per la ripida collina all'inseguimento di una forma di Double Gloucester, e il primo ad arrivare in fondo si aggiudica il formaggio. "È un po' come uno scivolo acquatico, ma pieno di sassi", dice un partecipante dopo essere arrivato in fondo.

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