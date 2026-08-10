ULTIME NOTIZIE 10 AGOSTO 2026

La Finlandia inaugura il collegamento ferroviario "storico" con la Svezia

Oulu, 10 ago. (askanews) - I primi passeggeri sono saliti a bordo del nuovo servizio ferroviario transfrontaliero che collega la Finlandia alla Svezia, creando per la prima volta dopo decenni un collegamento terrestre continuo via treno dalla Finlandia settentrionale all'Europa meridionale. I servizi ferroviari tra i due Paesi erano stati interrotti nel 1992 e già nel 1988 erano stati sospesi i collegamenti tra la Svezia e la Finlandia. Elisa Markula, CEO dell'operatore ferroviario statale finlandese VR, afferma che la riapertura del servizio ferroviario dopo "quasi 40 anni" è "un segnale della nostra volontà di essere connessi con l'Europa". Saranno previsti due treni al giorno tra Oulu (Finlandia) e Haparanda (Svezia) in entrambe le direzioni, tutti i giorni della settimana.

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