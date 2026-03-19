La Finlandia è il Paese più felice al mondo, Italia 38esima

Helsinki, 19 mar. (askanews) - La Finlandia è il Paese più felice del mondo, per il nono anno consecutivo. Lo dice il World Happiness Report 2026, rapporto annuale promosso dalle Nazioni Unite che considera sei fattori: PIL pro capite, aspettativa di vita, sostegno sociale, libertà di scelta, possibilità di contare sugli altri e percezione della corruzione. L'Italia è al 38esimo posto.

"Abbiamo un sistema educativo di alta qualità e solide basi per costruire un futuro diverso- dice una cittadina di Helsinki - Qui ci sono moltissime opportunità e siamo vicini all'Europa, il che ci offre influenze davvero positive."

I paesi nordici dominano la classifica, con Islanda, Danimarca, Svezia e Norvegia che, insieme alla Finlandia, occupano cinque delle prime sei posizioni quest'anno.

Il Costa Rica si è classificato quarto, entrando per la prima volta nella top five e raggiungendo il miglior piazzamento di sempre per un Paese latinoamericano. Ultimo l'Afghanistan, devastato dal ritorno dei talebani e dalla guerra.

Il rapporto prende in conto una media di tre anni, in modo da ridurre i picchi causati da guerre o altri eventi estremi: forse in parte così si spiega l'ottavo posto di Israele (contro il 97esimo posto dell'Iran e il 141esimo del Libano, fra le ultime posizioni).

Fra i paesi sviluppati gli Stati Uniti si classificano al numero 23esimo posto, la Gran Bretagna al 29esimo, l'Irlanda al 13esimo, la Germania al 17esimo, la Francia al 35esimo (tre posti prima dell'Italia) e la Spagna al 41esimo (tre posti dopo).