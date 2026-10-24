La Fiat 500 che guida da sola nel traffico e segue il navigatore

Milano, 24 ott. (askanews) - Una Fiat 500 che cambia corsia, affronta gli incroci e segue il navigatore senza interventi sul volante. Abbiamo provato a Wave by Vento, a Torino, il sistema di guida automatizzata sviluppato da Wayve insieme a Stellantis. Una tecnologia basata su telecamere e intelligenza artificiale, il cui debutto commerciale è previsto nel 2028 in Nord America.

"Il pulsante di ingaggio è questo qua. Quando è ingaggiato diventa lo schermo verde, facendo tutto lui". "Adesso c'è il veicolo davanti, mette la freccia, si sposta".

"Questo è il sistema Wayve in collaborazione con Stellantis". "Esatto. Stellantis si occupa più della parte tutta di ingegnerizzazione e integrazione, Wayve mette la parte del cervello, per farla proprio semplice".

"Questi invece sono proprio dei modelli puramente AI. Si prendono direttamente le informazioni che arrivano dalle camere, le danno in pasto a questo cervellone gigante con milioni e milioni di parametri e poi quello restituisce fuori il comportamento".

"Chiaramente per farlo un OEM singolo oggigiorno tradizionale, quindi come Stellantis, piuttosto come anche altri europei, si affidano poi a queste società che ormai è da anni che sviluppano questi sistemi e queste tecnologie e che quindi ti consentono di poter andare sul mercato in modo molto più rapido rispetto a se dovessi essere tu in casa a doverti fare tutto da zero".