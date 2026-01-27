La Fiamma Olimpica a Cortina sulle piste da sci e bob

Cortina d'Ampezzo (BL), 27 gen. (askanews) - Danilo Stramare a 88 anni torna a correre con la Fiamma Olimpica, 70 anni dopo averla portata nel 1956, anno che ospitò i Giochi invernali nella perla delle Dolomiti: Cortina, tappa numero 50 del viaggio della Fiamma che precede i Giochi invernali al via il 6 febbraio a Milano. Una tappa significativa ed emozionante, perché durante il suo percorso ha toccato i luoghi simbolo e le venue olimpiche, tra cui la pista di sci e quella di bob, fino al palazzo del ghiaccio. Askanews ha percorso il tragitto con il convoglio della Fiamma.

La Fiamma è passata di mano in mano, da tedoforo a tedoforo, attraversando i punti simbolo della città. Primo momento topico è la pista Olympia delle Tofane, che ospiterà tutte le gare femminili di sci alpino. Il sacro fuoco di Olimpia è stato portato da un tedoforo insieme all'ex campione di sci Kristian Ghedina, affiancati da 25 maestri di sci. Ancora di mano in mano, la Fiamma è arrivata allo Sliding Centre, sulla pista da bob. Qui siamo alla curva 3 del percorso.

Ed ecco il momento conclusivo del viaggio della Fiamma a Cortina, con la City Celebration in Largo delle Poste. Il braciere viene acceso, alla presenza delle istituzioni. Ora il "fuoco sacro di Olimpia" sarà custodito presso il Comune fino all'accensione del calderone durante la Cerimonia di Apertura del 6 febbraio.

