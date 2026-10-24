"La famiglia Panini", la favola di un'impresa nata da un'edicola

Roma, 24 ott. (askanews) - Una storia di coraggio, di visione e di sogni, che insegna come restando uniti si possano realizzare imprese che sembrano impossibili. In anteprima alla Festa del Cinema di Roma (sezione Freestyle), "La famiglia Panini - L'avventura delle figurine", la serie evento in onda dal 22 novembre su Rai 1 e Raiplay e prossimamente su Disney+.

Diretta da Letizia Lamartire e liberamente ispirata al romanzo di Luigi Garlando "L'album dei sogni", la serie racconta l'incredibile intuizione di una famiglia che partendo dal nulla, con otto figli da sfamare, in una Modena che cerca di riprendersi dalla Seconda guerra Mondiale, è riuscita a creare un'impero, partendo da una piccola edicola; il tutto grazie a Olga, motore della famiglia, una donna forte e visionaria, rimasta vedova, interpretata da Serena Rossi.

"Tutta la loro realtà imprenditoriale è nata ed è partita dall'edicola, con la vendita delle bustine a sorpresa prima, poi, con i figli che sono diventati grandi, con l'intuizione di mettere all'interno delle bustine le figurine dei calciatori, perché il calcio stava esplodendo in Italia in quegli anni.

Quindi hanno cavalcato i tempi, osservato le necessità, i bisogni, i desideri dei bambini".

Un bella sfida attoriale, anche per il dover recitare in modenese. "Una donna con un mondo dentro enorme", ha detto Serena Rossi.

"La sfida di raccontare una donna che parte nella storia dal 1940, che ha 40 anni e arriva fino al 1970, che ha 70 anni, quindi affrontare tutto un invecchiamento anche fisico con un trucco speciale, con tutto un lavoro proprio attoriale di postura, di voce".

La storia dei Panini attraversa 30 anni di storia d'Italia, fino ai Mondiali del '70 in Messico che hanno alimentato ancora di più il mito delle figurine. La regista: "Questa è una storia di un'impresa italiana importante, con un racconto storico che li accompagna, perché noi partiamo dagli anni '40, gli anni di guerra, poi c'è la ricostruzione, poi il boom economico, tutto rimane come sfondo. E in primo piano ci sono loro però, c'è la famiglia Panini, perché questo è soprattutto un racconto di familiare, un racconto fatto di persone, di dinamiche, di caratteri diversi, di ingegni diversi.

Nel cast Simone Liberati, Federico Cesari, Benedetta Cimatti, Luca Di Sessa, Samuele Teneggi, Cecilia Bertozzi, Isabella Mottinelli, Elisa Nardini, Adalgisa Manfrida e con Edoardo Pesce e con la partecipazione di Barbora Bobulova.