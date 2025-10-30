ULTIME NOTIZIE 30 OTTOBRE 2025

La devastazione dopo il passaggio dell'uragano Melissa

Roma, 30 ott. (askanews) - Nelle immagini la devastazione in seguito al passaggio dell'uragano Melissa che, dopo la Giamaica e Cuba, si è abbattuto su Haiti.

Decine i morti, almeno 25 ad Haiti dove ci sono anche dispersi per l'esondazione del fiume Digue nella città costiera di Petit-Goave.

Abitazioni e infrastrutture distrutte, strade allagate, alberi caduti, difficile fare la conta dei danni, soprattutto ad Haiti, Paese caraibico significativamente meno sviluppato rispetto ai suoi vicini.

Melissa, l'uragano più potente ad aver toccato terra negli ultimi 90 anni, ha provocato "danni considerevoli" secondo le autorità anche in Giamaica e a Cuba. La tempesta è stata declassata a categoria 2, facendo comunque scattare l'allerta in alcune parti delle Bahamas e delle Bermuda.

