ULTIME NOTIZIE 05 FEBBRAIO 2026

La danza della medusa fantasma nelle profondità marine in Argentina

Milano, 5 feb. (askanews) - Lo spettacolo della danza di una medusa fantasma gigante (nome scientifico Stygiomedusa gigantea) nelle profondità marine al largo delle coste argentine.

A riprenderla gli scienziati a bordo della nave R/V Falkor (too) dello Schmidt Ocean Institute, che sono riusciti a documentare questo esemplare molto raro.

Questa specie può raggiungere 1 m di diametro e i suoi quattro tentacoli possono arrivare fino a 10 m di lunghezza. A differenza di altre sue sorelle, i tentacoli non sono urticanti ma vengono principalmente usati per catturare le prede.

CRONACA
