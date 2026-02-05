La danza della medusa fantasma nelle profondità marine in Argentina

Milano, 5 feb. (askanews) - Lo spettacolo della danza di una medusa fantasma gigante (nome scientifico Stygiomedusa gigantea) nelle profondità marine al largo delle coste argentine.
A riprenderla gli scienziati a bordo della nave R/V Falkor (too) dello Schmidt Ocean Institute, che sono riusciti a documentare questo esemplare molto raro.
Questa specie può raggiungere 1 m di diametro e i suoi quattro tentacoli possono arrivare fino a 10 m di lunghezza. A differenza di altre sue sorelle, i tentacoli non sono urticanti ma vengono principalmente usati per catturare le prede.