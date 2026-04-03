La "danza della Capitale", a Kyoto le geishe celebrano la primavera

Kyoto, 3 apr. (askanews) - Sullo sfondo di una cascata di fiori di ciliegio, le geishe scivolano con grazia sul palcoscenico: a Kyoto, l'arrivo della primavera viene celebrato con uno spettacolo che ha più di 150 anni. Vestite con kimono azzurri ornati da motivi floreali, le danzatrici si muovono e volteggiano all'unisono davanti a centinaia di spettatori accorsi ad assistere al tradizionale "Miyako Odori", o "danza della Capitale", nell'antica capitale imperiale del Giappone.

"Il Miyako Odori è un simbolo della primavera a Kyoto. Proprio come si attende con ansia la fioritura dei ciliegi, gli abitanti di Kyoto percepiscono l'arrivo della primavera partecipando al Miyako Odori. Ho la sensazione che oggi, spettatori da tutto il mondo vengano a scoprire e vivere la primavera giapponese", ha affermato Kyoko Sugiura, direttrice della scuola di geishe Yasaka Nyokoba Gakuen.

"Non si tratta solo di indossare un bellissimo kimono, di dipingersi il viso di bianco (oshirai) o di acconciare i capelli in uno chignon tradizionale. Al di là dell'apparenza, c'è un notevole impegno quotidiano per proteggere e tramandare la cultura tradizionale giapponese. Questo include non solo la danza, ma anche lo shamisen, il canto, le percussioni, il flauto e il tamburo tsuzumi...", ha aggiunto.

"È proprio grazie all'attività e all'energia delle Geiko e delle Maiko (apprendista geisha, ndr) che continuiamo a creare nuovi costumi, obi (cinture da kimono) e forcine per capelli (kanzashi). Questo sostiene anche la produzione di trucchi, accessori e persino calze tradizionali (tabi). Mentre l'uso del kimono è in declino e queste industrie artigianali tendono a scomparire, la presenza attiva delle Geiko e delle Maiko mantiene una domanda costante che tiene in vita l'intero settore", ha concluso.