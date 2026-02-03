La cucina italiana incontra Mauritius allo Shandrani Beachcomber

Mauritius, 3 feb. (askanews) - Due mondi apparentemente lontani, ma uniti dalla cucina, oltre che dal turismo: Mauritius incontra la gastronomia italiana con un progetto per il resort Shandrani Beachcomber, dove dal 16 al 27 febbraio un celebre chef mauriziano, Coopen Mooroogun, ospita due talenti emergenti della cucina d'autore di casa nostra.

"La cucina mauriziana - ha spiegato Coopen ad askanews - nasce dall'unione delle gastronomie di quattro diverse aree: India, Africa, Europa e Asia. Noi siamo partiti da questi riferimenti nel mondo e poi abbiamo cambiato tutto. Anche il curry, per esempio, in India è molto diverso da quello di Mauritius: tutto è stato mischiato, con un'influenza europea. Per cui parliamo di una cucina che non è troppo piccante, non è aggressiva. Ogni cosa è stata mitigata e bilanciata".

Dall'Italia arrivano a Mauritius David Fiordigiglio e Simone Falsaperla, che con il collega mauriziano proporranno una cena a sei mani e uno show cooking per gli ospiti del resort Beachcomber.

"Sicuramente - ci ha detto Falsaperla - sarà una bella sfida perché noi siamo tendenzialmente degli chef molto precisi, quindi che pesano, qualunque cosa è pesato: dal sale all'olio. Questa volta ci sarà un po' da improvvisare, perché dovremmo utilizzare degli ingredienti che non abbiamo mai utilizzato e in un altro Paese: sarà una grande, bellissima sfida".

"Ci saranno sicuramente difficoltà in un posto nuovo - ha aggiunto Fiordigiglio - però siamo abituati: anche in Italia noi giriamo spesso, facendo questo ristorante itinerante ogni cucina è diversa: a Bergamo per noi è magari più facile fare un panettone, se andiamo a Rimini cambia totalmente, eppure solo pochi chilometri".

Il menù creato dai due giovani chef prevede suggestioni italiane, ma con ingredienti 100% mauriziani, con tacos, spaghetti, agnello, ricci di mare e altre sorprese. In quella che vuole essere una fusione elegante di tradizione e sapori internazionali. "Oggi - ha concluso chef Coopen Mooroogun - cucinare è divertimento, ho già fatto una cena a più mani a Milano ed è stato un grande evento: abbiamo lavorato duro con gli altri chef per decidere in che modo affrontare le varie ricette. È stato fantastico e ospitare adesso gli chef italiani è un grande piacere".

Anche queste sono storie che raccontano come cambia l'idea di turismo e con essa l'offerta delle grandi mete globali.