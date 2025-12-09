La Croazia potenzia la sua artiglieria con 18 obici francesi Caesar

Parigi, 9 dic. (askanews) - La Croazia acquista 18 sistemi semoventi francesi Caesar per potenziare la propria artiglieria e si impegna a modernizzare i suoi dodici caccia Rafale con l'assistenza della Francia. La firma durante la visita del Primo Ministro croato Andrej Plenkovic a Parigi.

Secondo Emmanuel Macron, presidente francese, Parigi sostiene la prospettiva europea di paesi come la Croazia come scelta strategica ma anche per necessità, per la stabilità del vecchio continente.

"Questi dodici caccia Rafale sono stati consegnati tutti nei tempi previsti, l'ultimo ad aprile. Oggi confermate questa scelta firmando una lettera d'intenti per intraprendere, con il nostro sostegno, un progetto di modernizzazione di questi Rafale secondo standard tecnologici equivalenti a quelli attualmente implementati nelle nostre Forze Aeree", dice.

Il presidente francese ha parlato con il capo di governo croato anche della guerra di aggressione della Russia in Ucraina. "Ho riferito al Primo Ministro in merito ai colloqui avuti a Londra con il Primo Ministro Starmer, il Cancelliere Merz e il Presidente Zelensky. Ma voglio dire che fin dal primo giorno i nostri due Paesi sono stati fianco a fianco e voi avete sempre sottolineato l'importanza del rispetto del diritto internazionale, dell'integrità territoriale e della sovranità nazionale", ha spiegato Macron.