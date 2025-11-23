ULTIME NOTIZIE 23 NOVEMBRE 2025

La coda al Piccolo Teatro per la camera ardente di Ornella Vanoni

Milano, 23 nov. (askanews) - Al Piccolo Teatro di Milano ha aperto la camera ardente di Ornella Vanoni, scomparsa a 91 anni. All'arrivo del feretro già decine di persone erano in coda per rendere l'ultimo omaggio alla cantante. Fra i primi ad arrivare il sindaco di Milano Beppe Sala.

Al Piccolo Teatro Vanoni ha costruito un pezzo importante della sua carriera, insieme con Giorgio Strehler, suo compagno anche nella vita per alcuni anni.

La camera ardente è aperta al pubblico dalle 10 alle 14, lunedì i funerali.

CRONACA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi