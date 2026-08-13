ULTIME NOTIZIE 13 AGOSTO 2026

La città costiera bulgara di Burgas ospiterà l'Eurovision 2027

Burgas (Bulgaria), 13 ago. (askanews) - La città bulgara di Burgas, affacciata sul Mar Nero, ospiterà l'Eurovision Song Contest 2027, con la finale del più grande evento musicale televisivo dal vivo al mondo che si terrà il 15 maggio 2027, come annunciato dall'Unione Europea di Radiodiffusione (EBU) e dalla Televisione Nazionale Bulgara (BNT). La notizia giunge dopo che la cantante bulgara Darina Yotova, nota come Dara, ha vinto l'edizione 2026 del concorso a Vienna, capitale austriaca, con la canzone "Bangaranga".

SPETTACOLO
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi