La cinese Unitree presenta "Superman", robot umanoide atleta da record

Milano, 18 ago. (askanews) - La start-up cinese Unitree Robotics ha presentato un nuovo robot in grado di prestazioni atletiche da record, secondo quanto ha riferito l'azienda. In un breve video di 30 secondi si vede l'umanoide, soprannominato "Superman" saltare da fermo fino ad una altezza di 2 metri e poi correre alla velocità record di 12,66 metri al secondo.

Al momento non sono state diffusi ulteriori dettagli sulle specifiche del robot di Unitree, che è il più grande produttore al mondo di robot umanoidi in termini di fatturato.

Il video è stato diffuso alla vigilia del debutto alla Borsa di Shanghai, una quotazione a cui Unitree arriva dopo aver raccolto 905 milioni di dollari con un'offerta pubblica iniziale.