ULTIME NOTIZIE 14 NOVEMBRE 2025

La Cina punta sugli occhiali intelligenti, leggeri con AI e AR

Roma, 14 nov. (askanews) - La Cina punta sempre di più sugli occhiali intelligenti.

L'azienda Rokid, in collaborazione con un marchio di occhiali ha presentato due modelli molto leggeri e basati sull'intelligenza artificiale: un paio da sole da 38,5 grammi con assistente vocale integrato e degli occhiali con AI e AR, con realtà aumentata, in grado di soddisfare esigenze quotidiane come fare riprese, ascoltare musica, con tecnologia a guida d'onda per proiettare informazioni direttamente davanti agli occhi di chi li indossa.

"I nostri occhiali AI sono posizionati come periferica o accessorio dei cellulari, con il telefono come dispositivo principale, ma nel prossimo futuro sarà il contrario - ha spiegato Zhu Misa, ceo dell'azienda tecnologica - il telefono ci sarà ancora, ma l'interazione dell'utente avverrà principalmente attraverso gli occhiali, e il telefono diventerà un accessorio degli occhiali. Questo è il nostro obiettivo di design".

