La Cina protagonista alla grande fiera internazionale dei droni

LShenzhen (Cina), 21 mag. (askanews) - Velivoli industriali, sistemi anti-drone e applicazioni per la sicurezza e il soccorso. A Shenzhen, nel sud della Cina, va in scena una delle più grandi fiere internazionali dedicate ai droni. Un settore in cui Pechino punta sempre più a consolidare la propria leadership globale.

Negli stand del Drone World Congress, spazio soprattutto ai grandi produttori cinesi, da DJI alle aziende con sistemi per il trasporto merci, fino ai droni antincendio e alle tecnologie di contrasto ai velivoli senza pilota. In mostra anche il crescente utilizzo dei droni in ambito civile e industriale, dalla logistica alle manutenzioni, passando per gli spettacoli luminosi e il cosiddetto "drone football".

Secondo molti operatori internazionali presenti in fiera, il vantaggio della Cina sul resto del mondo appare ormai evidente, soprattutto grazie alla filiera produttiva e al sostegno governativo al settore.

"Siamo qui per vedere le ultime innovazioni che la Cina può offrire, perché è chiaramente avanti rispetto al mercato europeo nella tecnologia dei droni, soprattutto per gli usi industriali e civili", ha detto Luca Musioli, cofondatore e ceo della società tedesca DroneShine.

Tra i segmenti in maggiore crescita anche quello dei sistemi anti-drone, spinto secondo gli operatori dalla guerra in Ucraina e dalla crescente attenzione globale alla sicurezza dello spazio aereo a bassa quota.

"Credo che oggi la Cina sia nettamente avanti rispetto al resto del mondo nella sicurezza dei droni a bassa quota", ha commentato Wu Yingjie, direttrice generale della società Yinyan General Aviation.