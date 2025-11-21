La Cina: "Il Giappone ritiri subito le dichiarazioni errate"

Milano, 21 nov. (askanews) - Pechino attacca Tokyo e chiede al governo giapponese di "ritirare immediatamente le dichiarazioni errate" su Taiwan. La risposta arriva dopo le parole della premier Sanae Takaichi, che ha ribadito che la posizione del Giappone sull'isola "resta invariata".

Secondo la Cina, quelle affermazioni lasciano intendere un possibile intervento militare giapponese nello Stretto, alimentando la tensione tra le due potenze asiatiche.

Se il Giappone vuole davvero sviluppare una relazione costruttiva con la Cina, deve rispettare gli impegni presi, ritirare immediatamente le sue dichiarazioni errate e dimostrarlo con azioni concrete.

Da Tokyo, la premier Takaichi aveva insistito sulla linea della continuità e aveva chiesto rapporti "costruttivi e stabili" con la Cina.

"Alla fine del mese scorso, il presidente Xi e io abbiamo confermato l'obiettivo di rafforzare le nostre relazioni e costruire un rapporto costruttivo e stabile. La posizione del governo su Taiwan resta invariata".

Il confronto diplomatico arriva mentre Tokyo vara un maxi piano economico e riafferma le sue politiche di sicurezza in un contesto regionale sempre più teso.