ULTIME NOTIZIE 12 AGOSTO 2025

La centrale nucleare di Gravelines in Francia bloccata dalle meduse

Gravelines, 12 ago. (askanews) - Un incidente anomalo e raro ha provocato il blocco totale della centrale nucleare di Gravelines nel nord della Francia. A causare lo stop è stata la "presenza massiccia" di meduse nelle stazioni di pompaggio dell'acqua utilizzata per raffreddare i reattori. Le unità di produzione 2, 3, 4 e 6 dell'impianto, il più grande dell'Europa occidentale, si sono bloccate automaticamente lunedì, le altre due unità di produzione, 1 e 5, erano già ferme per manutenzione.

Come si vede dalla immagini, diverse migliaia di meduse sono entrate nel porto di Dunkerque, dove la centrale pompa l'acqua di raffreddamento, e sono andate ad ostruire i sistemi di filtrazione. "Non vi è alcun rischio di interruzione di corrente" per la rete elettrica a causa di questo incidente, fanno sapere da Électricité de France S.A. (Edf), la maggiore azienda produttrice e distributrice di energia in Francia.

La massiccia presenza di meduse sarebbe dovuta all'aumento della temperatura del mare e alla scarsità di pesci, naturali antagonisti di queste gelatine di mare.

Casi simili si sono già verificati negli Stati Uniti, in Scozia, in Svezia e in Giappone, la centrale francese ha dei sistemi di bloccaggio automatico in caso di alghe o meduse che intasano le pompe. Il riavvio della centrale verrà fatto nei prossimi giorni.

