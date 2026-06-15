ULTIME NOTIZIE 15 GIUGNO 2026

La cattedrale ucraina in fiamme dall'alto, la condanna dell'Unesco

Kiev, 15 giu. (askanews) - Un attacco russo ha colpito a Kiev la cattedrale della Dormizione: queste immagini dall'alto diffuse dai servizi di emergenza ucraini mostrano con chiarezza i danni all'edificio situato nel complesso di Pechersk Lavra, il monastero delle Grotte di Kyiv, patrimonio dell'umanità dell'Unesco e fra i più importanti luoghi di culto del Paese.

L'agenzia Onu che si occupa di educazione, scienza e cultura ha condannato l'attacco sottolineando che "ha causato danni significativi all'esterno e all'interno della Cattedrale della Dormizione" e anche alle "strutture storiche adiacenti", offrendo il proprio aiuto per valutare i danni e mettere in campo misure urgenti.

La Russia ha risposto all'indignazione internazionale parlando di "notizie false e inventate".

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