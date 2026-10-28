La casa del futuro tra benessere ed efficienza energetica

Arese, 27 ott. (askanews) - Leroy Merlin festeggia 30 anni in Italia e presenta i risultati di Homeservatory 2026, il report annuale che restituisce una fotografia delle aspettative, delle priorità e dei desideri degli italiani rispetto alla casa. Per l'azienda multispecialista per il miglioramento della casa, l'ascolto del cliente e l'accessibilità dei prodotti sono fattori determinanti nel guidare le scelte.

"Il nostro modo di abitare sta cambiando e i desideri devono fare i conti con le reali possibilità economiche delle famiglie. Per questo, abbiamo scelto di partire dalle storie vere delle persone, dalle case reali e dai bisogni quotidiani, per trasformare i desideri in soluzioni accessibili, capaci di rispecchiare la personalità e lo stile di vita di chi le abita. È questo il nostro impegno da trent'anni in Italia e sempre di più lo sarà nel futuro: rendere il miglioramento della casa accessibile a tutti, attraverso prodotti che coniughino qualità, convenienza e funzionalità, perché ogni casa possa diventare un luogo in cui sentirsi bene" dichiara Tiziana Mortarotti, Brand & Marketing Intelligence

Leader di Leroy Merlin Italia.

Il tutto alla luce delle aspettative degli italiani sulla casa del futuro.

"Attraverso Homeservatory, gli italiani ci hanno indicato due grandi aspettative per la casa del futuro: una casa a prova di clima estremo e una casa a zero bollette, due temi di grande attualità. In questo scenario, anche il fai-da-te assume un ruolo diverso: non è più soltanto un modo per risparmiare, ma diventa un'occasione di autorealizzazione. Le persone sono orgogliose di mettere in pratica le proprie capacità manuali e di realizzare i propri progetti. Inoltre, il fai-da-te permette di dedicarsi ad attività manuali e di staccare dal digitale, favorendo il digital detox" commenta Claudia Guardamagna, Marketing & Customer Intelligence Leader di Leroy Merlin Italia.

Costi elevati e incertezza frenano le famiglie, rendendo ancora più centrale il tema dell'accessibilità. Una sfida a cui Leroy Merlin cerca di rispondere così:

"I nostri marchi proprietari sono pensati proprio per rispondere a questa esigenza. Il processo parte dall'ascolto dei bisogni dei clienti, per individuare prodotti capaci di offrire soluzioni concrete: prodotti utili, di qualità e al giusto prezzo. Per noi è una sfida importante, perché vogliamo essere partner delle persone che desiderano trasformare la propria casa, offrendo loro soluzioni accessibili" dichiara Tiziana

Mortarotti, Brand & Marketing Intelligence Leader di Leroy Merlin Italia.

Dall'efficienza energetica al valore del fai-da-te, la casa del futuro è chiamata a rispondere a nuove esigenze, coniugando benessere, risparmio e accessibilità.