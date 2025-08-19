ULTIME NOTIZIE 19 AGOSTO 2025

La carcassa di una balena spiaggiata a Tijuana in Messico

Tijuana, 19 ago. (askanews) - Una grande balena si è spiaggiata nella meta turistica messicana di Tijuana, in Baja California.

La carcassa ha attirato molti curiosi sulla spiaggia messicana accorsi per scattare foto e girare video.

Le autorità comunali hanno fatto sapere che la balena era già morta quando è arrivata sulla spiaggia e hanno annunciato l'attivazione del protocollo per i mammiferi marini spiaggiati, in coordinamento con il Procuratore Federale per la Protezione Ambientale, che prevede la pronta rimozione dell'animale.

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi