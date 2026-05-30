ULTIME NOTIZIE 30 MAGGIO 2026

La carcassa della megattera "Timmy" è stata portata a riva

Isola di Anholt, 30 mag. (askanews) - La carcassa della megattera "Timmy" che si era arenata al largo della costa tedesca è stata recuperata dall'acqua e portata a riva sull'isola danese di Anholt. La storia di questo enorme cetaceo, il cui tentativo di tornare in mare aperto ha commosso i tedeschi, ha scatenato una vera e propria frenesia mediatica. La balena è morta dopo essere stata trasportata nel Mare del Nord, al largo della Danimarca, a bordo di una chiatta, in un disperato tentativo di salvataggio. La carcassa è stata avvistata al largo dell'isola danese di Anholt e le autorità hanno confermato la morte di Timmy il 16 maggio.

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