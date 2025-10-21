ULTIME NOTIZIE 21 OTTOBRE 2025

La cantante spagnola Rosalìa annuncia il nuovo album Lux

Madrid, 21 ott. (askanews) - L'artista e produttrice vincitrice di 2 Grammy Awards e di 11 Latin Grammy Awards, Rosalìa sta per tornare con il suo innovativo quarto album in studio, "Lux" (Columbia Records), in uscita il 7 novembre e disponibile in pre-order.

L'album, registrato con la London Symphonic Orchestra diretta da Danìel Bjarnason, include i contributi di voci femminili come Bj rk, Carminho, Estrella Morente, Silvia Pérez Cruz, e l'Escolania de Montserrat iCor Cambra Palau de la M sica Catalana, Yahritza e Yves Tumor.

Lunedì sera, Rosalìa ha annunciato l'album con uno spettacolare takeover della Gran Vìa di Madrid, spegnendo tutte le luci della zona e facendo immergere la città nel buio, prima di riaccendere tutto mostrando l'artwork dell'album. Il tutto è stato trasmesso in livestream per i fan di tutto il mondo.

Questo spettacolare momento ha lasciato i fan senza parole, mostrando loro un preludio di quello che sarà il progetto e rappresentando perfettamente i temi dell'album, quali la mistica femminile, la trasformazione e la spiritualità.

In qualità di produttrice esecutiva di "Lux", con questo album Rosalìa traccia un percorso emozionale che attraversa la mistica femminile, tra trasformazione e trascendenza, e oscilla tra l'intimità e la grandiosità di un'opera lirica, creando un mondo fatto di luce, dove il suono, il linguaggio e la cultura si fondono in un tutt'uno.

Le versioni CD e vinile di "Lux" contengono 3 tracce in esclusiva: un invito ad ascoltare l'album nella sua forma più immersiva.

