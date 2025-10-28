ULTIME NOTIZIE 28 OTTOBRE 2025

La cantante russa Naoko multata per "discredito dell'esercito"

Milano, 28 ott. (askanews) - Il tribunale di San Pietroburgo ha condannato la cantante Diana Loginova, in arte Naoko, del gruppo pop Stoptime, a una multa di 30.000 rubli (circa 325 euro) per "discredito dell'esercito russo".

L'artista era finita sotto processo dopo aver eseguito in pubblico un brano della cantautrice Monetochka, nota per le sue posizioni contro la guerra in Ucraina e classificata in Russia come "agente straniero".

La decisione arriva dopo 13 giorni di detenzione amministrativa per una "performance non autorizzata".

Davanti al tribunale, diversi giovani hanno espresso solidarietà.

ESTERI
17
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi