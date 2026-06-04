La Camera Usa vota una risoluzione per fermare guerra contro l'Iran

Washington, 4 giu. (askanews) - La Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione, promossa dai Democratici, che mira a fermare la guerra contro l'Iran fino a quando il Congresso non autorizzerà l'inizio delle ostilità.

La Camera ha votato con 215 voti favorevoli e 208 contrari, con quattro Repubblicani che hanno votato insieme ai Democratici a favore della risoluzione sui poteri di guerra. La risoluzione ha una valenza più che altro simbolica, dato che il presidente americano ha il diritto di veto.