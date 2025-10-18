La cagnolina Bluey sul red carpet con i bambini a Roma

Roma, 18 ott. (askanews) - Red carpet animato all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone con la cagnolina Bluey, protagonista dell'amata serie tv, e i bambini.

Un evento organizzato per l'anteprima di "Bluey al Cinema: Collezione giocare agli chef", alla Festa del cinema di Roma, presentato ad Alice nella Città.

Poco prima della proiezione, la cavea ha ospitato la mascotte e i piccoli fan di uno dei cartoon più amati.

Dopo il passaggio alla manifestazione, la speciale uscita sul grande schermo degli episodi a tema "culinario" è attesa dal 30 ottobre nei The Space Cinema e in altre catene di cinema in tutta Italia, dopo il successo al botteghino nel Regno Unito e in Irlanda sia di "Bluey al Cinema: Family Trip Collection" che di "Collezione giocare agli chef".

"Bluey al Cinema: Collezione giocare agli chef" è un'ora di divertimento offerta da BBC Studios e Ludo Studio, composta da otto episodi già esistenti legati al cibo e tratti dalle tre stagioni della serie che è diventata un fenomeno mondiale.

Trasmessa e disponibile in streaming in oltre 140 territori nel mondo, è disponibile su Rai Yoyo, DeA Junior e Disney+ e nel secondo trimestre del 2025, si è classificata come il secondo programma prescolare più visto tra gli individui dai 4 anni.