Roma, 19 nov. (askanews) - "Tutto è iniziato a Boston: scienza, innovazione e indipendenza americana": è stato il tema dell'incontro tenutosi presso il Centro Studi Americani di Roma, nell'ambito del Festival della Cultura Americana dedicato ai 250 anni della Dichiarazione di Indipendenza. Accanto a Paolo Gaudenzi, consigliere scientifico del Consolato italiano a Boston, e Giacomo Gattinara, docente alla Tufts University e funzionario dell'Unione Europea, è intervenuta Bianca Hoffman, Associate General Counsel del Senato del Massachusetts.

Hoffman ha collegato la nascita degli Stati Uniti a valori ancora attuali: "250 anni fa i fondatori si basavano su alcuni pilastri, la ragione e il bene pubblico, basato sulle prove e anche sulla scienza". Un'idea ripresa nel corso dell'incontro con la formula: "la buona scienza sostiene la democrazia", dice.

Nonostante la polarizzazione politica e climatica che caratterizza oggi gli Stati Uniti, Hoffman ha sottolineato la resilienza del Massachusetts:

"C'è ancora, almeno in Massachusetts, un grande senso di orgoglio nell'essere americani, nell'avere quello che l'America può offrire, ovvero l'uguaglianza e le opportunità, uguali per tutti".

Lo Stato, ha aggiunto, "è molto bipartisan, anche se generalmente molto democratico", e riesce a "sposare le idee" tra repubblicani e democratici, offrendo "un modello molto sano per la democrazia e il futuro".

Il Festival della Cultura Americana vede askanews tra i media partner.