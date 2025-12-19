"La bellezza dell'Italia", mostra fotografica di Davide Bramante

Roma, 19 dic. (askanews) - "La bellezza dell'Italia", è questo il titolo della nuova mostra fotografica di Davide Bramante ospitata nella sede di Fondazione Lottomatica. Un viaggio visivo che attraversa il Paese da Nord a Sud, ricomponendo in un'unica immagine la sua infinita identità. Davide Bramante, artista e fotografo noto per le sue esposizioni multiple realizzate direttamente in macchina, presenta una collezione di opere che trasformano città iconiche in simboli del patrimonio culturale italiano. Abbiamo parlato con Davide Bramante, artista:

"Oggi qui a Fondazione Lottomatica abbiamo dato un tema, abbiamo seguito un filo conduttore. Questo filo è la bellezza dell'Italia, la nostra ricchezza, fatta di stratificazioni, stratificazioni prevalentemente culturali. Cosa trovate? Trovate delle opere fotografiche realizzate da me nell'ultimo ventennio, opere emblematiche di Roma, Milano, Palermo, di tutte le nostre belle città, del nostro patrimonio culturale. Ovviamente queste foto sono state fatte interpretando i luoghi deputati di ogni città".

È poi intervenuto Riccardo Capecchi, Presidente Fondazione Lottomatica:

"La bellezza dell'Italia, raccontata dalle opere di Davide Bramante, mette insieme capacità di osservazione e anche costruzione del mistero, perché costruire più scatti nella stessa immagine significa anche immaginare senza vedere. E questa è una cosa bellissima, perché noi costruiamo una rete di concetti che diventano visione e noi oggi abbiamo voluto raccontare questa storia insieme appunto ad un artista che è particolarmente capace di guardare questo nostro paese con occhi profondi".

I luoghi raccontati con questa mostra, pur rimanendo riconoscibili, sono metamorfosati in visioni inedite, dove storia, architettura e vita quotidiana si fondono in una singola trama luminosa.