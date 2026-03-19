La Bce mantiene tassi al 2% e taglia stime crescita dell'eurozona

Roma, 19 mar. (askanews) - La Banca centrale europea ha deciso di mantenere i tassi di interesse dell'eurozona al 2% e ha tagliato le previsioni di crescita per quest'anno, mettendo in guardia dallo shock dei prezzi dell'energia causato dalla guerra in Medio Oriente. Gli esperti della Bce prevedono una crescita del Pil dell'eurozona pari allo 0,9% nel 2026, in calo rispetto alle previsioni di dicembre dell'1,2%. "Siamo determinati a garantire che l'inflazione si stabilizzi al nostro obiettivo del 2% nel medio termine" ha detto la presidente Christine Lagarde, aggiungendo: "Si prevede una crescita economica media dello 0,9% nel 2026, dell'1,3% nel 2027 e dell'1,4% nel 2028".

Lagarde ha annunciato una revisione del tasso di inflazione dell'eurozona per il 2026 del 2,6%. Il dato è stato rivisto al rialzo, ha spiegato, "perché i prezzi dell'energia saranno più alti a causa della guerra in Medio Oriente".