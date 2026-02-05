ULTIME NOTIZIE 05 FEBBRAIO 2026

La Bce lascia i tassi di interesse invariati al 2%

Roma, 5 feb. (askanews) - La Banca Centrale Europea, come da previsioni, ha mantenuto invariati i tassi di interesse per la quinta volta consecutiva, affermando di aspettarsi che l'inflazione si stabilizzi al suo obiettivo del 2% "nel medio termine".

Il principale riferimento, che resta il tasso sui depositi, resta al 2%, livello che era stato raggiunto nel giugno dello scorso anno. La decisione, diffusa con un comunicato a seguito della riunione del Consiglio direttivo, è stata confermata dalla presidente della Bce, Christine Lagarde, che ha parlato da Francoforte.

"La nostra valutazione aggiornata riconferma che l'inflazione dovrebbe stabilizzarsi al nostro obiettivo del 2% nel medio termine" ha dichiarato.

Inoltre, Lagarde ha avvertito che un euro più forte "potrebbe far scendere l'inflazione oltre le aspettative". Negli ultimi giorni la moneta unica europea si è fortemente apprezzata rispetto al dollaro.

