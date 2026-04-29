ULTIME NOTIZIE 29 APRILE 2026

La battuta di re Carlo a Trump: senza i britannici parlereste francese

Washington, 29 apr. (askanews) - Re Carlo III si è rivolto con una battuta al presidente americano Donald Trump durante la cena di Stato alla Casa Bianca, facendo riferimento alle sue recenti dichiarazioni sulla storia europea e americana, ricordando che senza gli inglesi gli americani parlerebbero francese. "Lei ha recentemente affermato, signor Presidente, che senza gli Stati Uniti i paesi europei parlerebbero tedesco. Oserei dire che senza di noi voi parlereste francese", ha esordito il sovrano britannico.

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