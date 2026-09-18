La Bank of Japan alza i tassi all'1,25%, ai massimi dal '95

Tokyo, 18 set. (askanews) - La Bank of Japan ha alzato i tassi d'interesse di un quarto di punto portando il tasso di riferimento dall'1% all'1,25%, il livello più alto dal 1995.

La decisione della Banca centrale era attesa dai marcati ed è stata votata a maggioranza (7 contro 2) nel tentativo di contrastare l'inflazione alimentata soprattutto dall'impennata dei prezzi dell'energia e dalla debolezza dello yen.

Un rialzo che arriva dopo le stesse scelte di politica monetaria operate negli ultimi giorni da parte della Banca Centrale Europea e della Federal Reserve statunitense.