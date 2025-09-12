ULTIME NOTIZIE 12 SETTEMBRE 2025

La Banca Centrale Russa abbassa tasso di interesse dal 18 al 17%

Mosca, 12 set. (askanews) - La governatrice della Banca Centrale russa annuncia la decisione di abbassare il tasso di interesse di riferimento del Paese dal 18 al 17%. "L'inflazione è diminuita significativamente dall'inizio dell'anno", afferma Elvira Nabiullina, mentre la banca avverte che l'inflazione è ancora troppo elevata.

"Oggi abbiamo deciso di abbassare il tasso di riferimento al 17% annuo. L'inflazione è diminuita significativamente dall'inizio dell'anno. La domanda estera e l'attività economica hanno rallentato. Questo indica la direzione generale per l'abbassamento del tasso", ha affermato Nabiullina.

