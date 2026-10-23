La filiera bosco-legno-energia guarda al futuro

Roma, 23 ott. (askanews) - In un quadro storico Europeo dove la carenza di risorse energetiche pulite e rinnovabili sono tra le maggiori criticità, AIEL prova ad inserirsi e fornire una soluzione. Si è tenuto presso l'Aula degli Atti Parlamentari l'incontro "Legno Energia Italia - Foreste gestite, energia rinnovabile, futuro delle comunità". Al centro, le prospettive e le opportunità dell'industria bosco-legno-energia, spesso troppo sottovalutate e non adeguatamente sfruttate.

Le parole del Presidente AIEL, Marco Bussone: "Partire dal bosco è una necessità per un paese che ha 11 milioni di ettari di foreste, in aumento, che possono produrre nuova energia pulita garantendo il Made in Italy a filiere economiche ed imprese. Al contempo, si dà anche la possibilità alle imprese di crescere, esportare prodotti nel mondo e impianti. AIEL è l'unica associazione di filiera che quindi lavora per unire, al posto che dividere, in una situazione d'emergenza anche per le istituzioni. Noi dobbiamo garantire un'energia pulita e dimostrare che grazie a quell'energia dal legno il paese può ripartire a affrontare la crisi energetica".

Nuove sfide e trasformazione tecnologica che portano l'industria a confronti continui, per restare al passo con i tempi e soddisfare una domanda sempre più mutevole.

L'intervento del Presidente di BolognaFiere, Gianpiero Calzolari: "Abbiamo condiviso l'intuizione del legno come la risorsa energetica del futuro. È forse il momento più adatto per parlare realisticamente di queste cose e di mettere a valore un patrimonio incredibile che è rappresentato dal nostro Appennino, dalle nostre montagne, dalle nostre foreste. Tante volte, purtroppo, sottoutilizzato in buona parte e altrettante volte abbandonato. Oggi, grazie alle biomasse, è possibile dare quantomeno una risposta parziale, non totale, al fabbisogno energetico. Da un lato si fronteggerebbero le criticità europee, dall'altro ci si avvicinerebbe all'indipendenza energetica".

La sfida accolta da AIEL è dunque quella di garantire una fonte alternativa stabile e sostenibile nel tempo, generare valore economico, ma sopratutto contribuire all'autonomia energetica del nostro Paese.