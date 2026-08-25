ULTIME NOTIZIE 25 AGOSTO 2026

L. elettorale, Zangrillo: su preferenze sono agnostico ma voterò sì

Rimini, 25 ago. (askanews) - "Dobbiamo preoccuparci di mettere a disposizione del Parlamento persone che hanno le caratteristiche per potersi occupare del futuro del paese. Per questo la mia posizione sulle preferenze è una posizione abbastanza agnostica". Lo ha detto il ministro per la pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, intervenendo a margine dei lavori del Meeting di Rimini.

"Di questo ho parlato con il mio partito - ha spiegato - sono una persona assolutamente rispettosa della decisione della maggioranza, si sta portando avanti una discussione; mi dispiace che l'opposizione si sia tirata indietro da questa discussione e si sia messa sull'Aventino. Accetterò quella che sarà la soluzione finale però io continuo a rimanere della mia posizione". Al Senato, ha confermato Zangrillo, "voterò sì".

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